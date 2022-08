Dødsulykke på friidrettsstevne i Nederland - en forbipasserende 65-åring mistet livet

En tilfeldig forbipasserende mistet livet etter en bisarr hendelse under et friidrettsstevne i Nederland i helgen.

Et sleggekast gikk alvorlig galt under det åpne mesterskapet i Highland Games på Geldrop-slottet i Nederland.

En 65 år gammel mann ble truffet i hodet av en åtte kilo tung metallkule som hadde løsnet fra vaieren den var festet i og flydd over en hekk fra et sportsarrangement i nærheten, ifølge Omroep Brabant.

Flere øyenvitner opplevde den grusomme hendelsen som skjedde søndag. En tilskuer på sportsarrangementet forteller til den nederlandske avisen at kulen løsnet fra vaieren og fløy feil vei.

– Vi så kulen fly over hekken, og så hørte vi en kvinne som skrek veldig høyt, forteller øyenvitnet.

På andre siden av hekken gikk et annet øyenvitne, som så dødsulykken utspille seg rett foran seg. Hun var også til stede for å se på slottet, og forteller at offeret ikke hadde mulighet til å se den metallkulen komme flyvende.

– Jeg så hvordan personen ble truffet av metallkulen og han falt umiddelbart rett ned på bakken. Han måtte ha livreddende hjelp og måtte gjenopplives, forteller øyenvitnet.

Nødetatene og et helikopter rykket ut til stedet, men offerets liv sto dessverre ikke til å redde. Arrangementet ble stanset etter ulykken, og politiet etterforsker nå omstendighetene rundt den fatale hendelsen.