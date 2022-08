Colombias nye president lover å endre landets politiske kurs

NTB

Gustavo Petro er tatt i ed som Colombias første president fra venstresiden. Han lover radikale reformer om klima, narkotika og sosialpolitikk.

– Jeg sverger til Gud og lover folket at jeg vil håndheve grunnloven og Colombias lover trofast, sa Petro da han ble tatt i ed i landets hovedstad Bogota søndag.

Den 62 år gamle tidligere senatoren, borgermesteren og geriljasoldaten tar over etter dypt upopulære Iván Duque. Som president vil Petro nyte godt av at det er flertall for venstresiden også i nasjonalforsamlingen.

Petros seier ved valget i juni førte Colombia inn i folden av en ny venstreside i Latin-Amerika. Den kan utvides ytterligere til høsten hvis Lula da Silva vinner valget i Brasil som ventet.

Til stede på innsettelsesseremonien i Bogota var blant andre de venstreorienterte presidentene i Chile, Argentina og Honduras.

Søndag sa den ferske presidenten at Colombia vil få en ny sjanse til å håndtere kriminalitet og fattigdom. Petro lover å føre en økonomisk politikk som skal komme de mest sårbare til gode, samt få en slutt på ulikhetene i samfunnet.

Historisk

Mer enn 100.000 av Petros støttespillere samlet seg på hovedtorget i Bogota søndag for å se den tidligere marxistiske opprøreren skrive historie ved å bli tatt i ed som Colombias første venstreorienterte leder.

Hans presidentskap blir historisk på flere vis. Francia Márquez blir landets første afro-colombianske kvinnelige visepresident.

De to får en stor utfordring med å få på sporet en økonomi som er hardt rammet av pandemien. Det forventes også at de vil ta grep for å få bukt om økningen av voldskriminaliteten, samt et dyptfølt hat mot de politiske elitene som kulminerte med protestene i fjor.

Nesten 40 prosent av Colombias 50 millioner innbyggere lever i fattigdom, og arbeidsløsheten ligger på 11,7 prosent. Inflasjonen er på over 10 prosent. Petro overtar et land der gjelden og budsjettunderskuddet er på et kritisk høyt nivå.

Han planlegger å finansiere velferdsutgiftene med en skattereform som skal gi økte skatter til de rike og fjerne skattelettelser til selskaper. Petros plan er at reformen skal gi staten 10 milliarder dollar i ekstra inntekter i året.

Tenke nytt

I valgkampen lovte Petro ikke bare å øke skattene for de rike, men også å investere i helse og utdanning. Han varslet dessuten reform av politiet etter en brutal offensiv mot folkeprotester i fjor som ble fordømt verden rundt.

I innsettelsestalen sa Petro at tiden er inne for en ny internasjonal konvensjon som tar hensyn til at krigen mot narkotika har mislyktes.

Han ba USA og andre land om å endre en narkotikapolitikk som har lagt vekt på forbud mot stoffer som kokain, og bidratt til voldelige konflikter i Colombia og andre latinamerikanske land.

– Denne politikken har ført til millioner av latinamerikaneres død gjennom 40 år, og at 70.000 nordamerikanere dør av overdoser hvert år, sa Petro under innsettelsestalen, ifølge BBC.

Petro vil prioritere utviklingsprogram fremfor såkalt koka-utryddelse, en strategi fremmet av USAs regjering på 1960-tallet. Det var også en del av president Richard Nixons «War on Drugs». Formålet var å utrydde kokaplanten, som blant annet brukes til å lage kokain.

Stanse oljen

Petro tok søndag også til orde for at det opprettes et internasjonalt fond for å sette en stopper for avskogingen av den colombianske delen av Amazonas.

Han har lovet å stanse oljeleting og oppmuntre til bruk av mer ren energi. Det til tross for at oljeindustrien står for om lag 50 prosent av landets lovlige eksport.

– Han har en veldig ambisiøs plan, men han er nødt til å gjøre prioriteringer, sier analytiker Yan Basset ved Del Rosario universitet i Bogota.

– Faren Petro står overfor, er å satse på for mange reformer, for så å ende opp med ikke å få gjennomført noe som helst, legger han til.

Petro vil i tillegg gjenåpne diplomatiske bånd og handelsforbindelser til nabolandet og oljenasjonen Venezuela.

– Jeg strekker ut hånden min til folket i Colombia, til president Gustavo Petro, for å gjenoppbygge brorskapet mellom våre land med respekt og kjærlighet som grunnmur, sa Venezuelas president Nicolás Maduro etter at Petro ble tatt i ed.

Fullføre fredsavtalen

Petro som i sin ungdom selv var medlem av M-19-geriljaen, vil også sørge for å sette ut i livet elementer av fredsavtalen fra 2016 som ennå ikke er iverksatt, blant annet en landbruksreform. Og han vil innlede forhandlinger med ELN-geriljaen.

Selv om Farc-geriljaen omgjorde seg selv til et politisk parti i forbindelse med fredsavtalen, har det vært en klar voldsøkning den siste tiden.

Tusener av tidligere Farc-soldater, ELN-krigere, paramilitære og narkobander er i hard strid om kontrollen av kokadyrking, ulovlige gullgruver og lukrative smuglingsruter.

Ifølge fredsforskningsinstituttet Indepaz fins det 90 væpnede grupper med 10.000 medlemmer i Colombia, verdens største kokainprodusent. Petro foreslår å la dem melde seg selv for myndighetene mot en form for amnesti.