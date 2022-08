Putin kan få hjelp fra Nord-Korea: Kim Jong-Un tilbyr Russland 100.000 soldater i krigen mot Ukraina

Den nordkoreanske diktatoren Kim Jong Un under feiringen av 90-årsjubileet for grunnleggelsen av den koreanske folkets revolusjonære hær 27. april 2022. Nå tilbyr han Russland 100.000 soldater i krigen mot Ukraina, ifølge New York Post. (Korean Central News Agency / Korea News Service via AP)

Les mer

Lukk