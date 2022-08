Hongkong reduserer kravet om hotellkarantene

NTB

Reisende til Hongkong må fra fredag gå i tre dagers karantene på hotellrommet, etter at karantenetiden ble redusert fra en uke.

Hongkong er sammen med fastlands-Kina ett av få steder i verden der tilreisende fortsatt må gå i karantene når de ankommer. Men nå reduseres tiden tilreisende må sitte i karantene på hotellrommet.

Tre dagers karantene er den korteste siden pandemien startet. Etter karantenetiden følger fire dager med medisinsk overvåking der personenes bevegelser blir registrert og lagret.

Hongkongs leder John Lee sier at lettelsen skjer for å legge til rette for økonomisk aktivitet og for å ta hensyn til folks sosiale liv. Det skjer samtidig som smitten øker og helsemyndighetene advarer mot at smittetallene kan nå 8.000 daglige tilfeller innen få uker.