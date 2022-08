Iran sier det er opp til USA om atomavtalen skal gjenopplives

NTB

De pågående atomforhandlingene i Wien er avhengige av hva USA vil gjøre, sier Irans utenriksminister.

Forhandlingene om atomavtalen med Iran er i gang igjen i Wien. Utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian sa søndag i en samtale med FNs generalsekretær António Guterres at Iran ønsker en sterk og varig avtale, melder Radio Free Europe.

– Utfallet av dette avhenger helt av om USA ønsker å komme til enighet eller ikke, sier utenriksministeren.

Delegasjoner fra Iran, Russland, Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og EU deltar i samtalene. Målet er å få på plass en avtale som sørger for at Irans atomprogram forblir sivilt, og samtidig at sanksjonene mot landet gradvis kan oppheves.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen og gjeninnførte strenge sanksjoner mot landet.