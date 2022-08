Ekspert mener Kina skyter seg selv i foten i Taiwan-spørsmålet

En kinesisk soldat ser gjennom kikkerten sin under en militærøvelse nær Taiwan fredag. Foto: Lin Jian / Xinhua via AP / NTB

NTB

Kinas massive militære reaksjon på Nancy Pelosis Taiwan-besøk ødelegger for mulighetene til å lokke øystaten inn i Kina uten å gå til krig, mener ekspert.

Pelosi proklamerte at USA vil stå opp for demokratiet på Taiwan da hun besøkte øystaten til dyp forargelse i Beijing forrige uke. Makthaverne i Beijing ønsker å innlemme Taiwan i Kina for fullt, men kan ha gitt fra seg muligheten til å oppnå det gjennom forhandlinger, skriver The New York Times.

Besøket ble nemlig møtt med omfattende militærøvelser, tydelig for å vise Taiwan at Kina vil ta i bruk sine mektige styrker dersom Taiwan skulle erklære uavhengighet.

– Gulrøttene i Kinas Taiwan-politikk er mindre attraktive enn de har vært siden slutten av den kalde krigen. Det eneste kortet de nå har er å øke de militære truslene mot Taiwan steg for steg, og å fortsette militære forberedelser på å bruke makt, sier Wu Jieh-min ved Academica Sinica, Taiwans fremste forskningsakademi, til The New York Times.

– Inntil en dag da en fullskala militær offensiv på Taiwan blir det foretrukne valget, legger han til.

Tror det blir krig til slutt

Det samsvarer med analysen til den norske eksperten Øystein Tunsjø.

– Jeg tror det blir en krig før eller seinere. Grunnen til det er at dette er et suverenitetsspørsmål for Kina. Det er sterke nasjonalistiske krefter i Kina, og de har uttalt at det å gjenerobre Taiwan for Kina er en del av målsettingen til regimet, sa Tunsjø til NTB da Pelosi besøkte Taiwan.

Dersom det ender med en krig om Taiwan, vil trolig USA bli innblandet. Landet har lovet Taiwan støtte, men bare dersom det er en konflikt øystaten selv ikke har forårsaket. Dersom Kina vil forsøke å ta Taiwan med militærmakt, vil USA trolig forsøke å stanse dette.

27 år lang lunte

Tunsjø pekte også på at den militære maktbalansen går i Kinas favør for hvert år som går. Innen ti til tjue år vil Kina trolig kunne vinne et slag om Taiwan ved bruk av konvensjonelle våpen, mener han.

The New York Times skriver at Kinas president Xi Jinping kan opprettholde status quo dersom Beijing klarer å påvirke presidentvalget på øya i 2024. Men en gjenforening er et uttalt mål innen midten av dette århundret.

– Det er en 27 år lang lunte som enten kan brenne sakte eller fort. Tiden å bekymre oss for er de tidlige 2030-årene, for da er vi nærmere fristen i 2049 og fortsatt innenfor Xi Jinpings politiske livstid, sier Kevin Rudd, Australias tidligere statsminister som nå leder organisasjonen Asia Society.