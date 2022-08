Våpenhvile i Gaza fra sent søndag kveld

NTB

Israel og Den palestinske militsgruppen Islamsk hellig krig (Jihad) er enige om våpenhvile i Gaza. Israel bekrefter at våpenhvilen starter klokken 22.30 søndag.

Flere medier har meldt at en våpenhvile mellom Israel og Islamsk hellig krig (Jihad) skulle tre i kraft søndag kveld. Den ble først bekreftet av Islamsk hellig krig, og siden også av Israel.

Egypt har vært mekler mellom partene, og foreslo at våpenhvilen skulle starte 22.30, noe Israel bekrefter vil skje.

– For kort tid siden ble ordlyden i den egyptiske våpenhvileavtalen ferdig. Avtalen inneholder egyptisk forpliktelse om å jobbe for løslatelsen av to fanger, Bassem al-Saadi og Khalil Awadweh, sier det høytstående Islamsk hellig krig-medlemmet Mohammad al-Hindi i en uttalelse.

Al-Saadi er blant de mer høytstående personene i Islamsk hellig krigs politiske avdeling. Han ble nylig pågrepet på den okkuperte Vestbredden. Militssoldaten Awadweh er også i israelsk fangenskap.

Reuters meldte tidligere søndag at våpenhvilen skulle starte klokken 20 lokal tid (19 norsk tid). I mellomtiden har det imidlertid skjedd flere kamphandlinger med ti drepte, ifølge palestinske helsemyndigheter. Det totale dødstallet skal nå være 41 siden konfliktens utbrudd fredag.