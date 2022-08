Amnesty: Beklager smerten Ukraina-rapport forårsaket

NTB

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International sier de beklager kvalene og sinnet den omstridte Ukraina-rapporten deres forårsaket.

I rapporten som kom torsdag anklaget Amnesty ukrainske styrker for å utsette sivile for fare i krigføringen og for brudd på folkeretten ved å etablere militære baser i boligområder, på skoler og på sykehus.

– Selv om vi står fast ved funnene våre, beklager vi smerten som er forårsaket, sier Amnesty i en uttalelse søndag.

– Ingenting vi dokumenterte at ukrainske styrker gjør rettferdiggjør på noen måte russiske krenkelser, skriver de videre.

Rapporten har møtt sterk motstand fra Ukraina, som har anklaget Amnesty for å stå i ledtog med Russlands propagandaapparat. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt at Amnesty setter et feilaktig likhetstegn mellom Ukraina som offer, og den russiske invasjonsmakten.