Angrep på kjernekraftverk i Ukraina – norske myndigheter følger med

Kjernekraftverket i Zaporizjzja er Europas største atomkraftverk. På bildet står en tjenestemann med et russisk flagg på uniformen vakt nær atomkraftverket 4. august 2022.

NTB

Deler av kjernekraftverket i Zaporizjzja i Ukraina ble delvis ødelagt av militærangrep fredag. Faren er ikke stor for Norge, men norske myndigheter følger med.

– Redde skal vi ikke være, men vi skal følge nøye med. Det gjør vi også fra myndighetens side, sier Øyvind Selnæs, seksjonssjef i Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet, til NRK søndag.

Sælnes sier det ikke blir alvorlig for Norge dersom militære angrep fører til utslipp av radioaktive stoffer. I verste fall vil utslippene være på nivå med Tsjernobyl-nedfallet, og i så fall vil det bli gjort tiltak i matproduksjon, reindrift og utmark.

Generaldirektør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, sier at det er en stor reel risiko for en atomkrise etter beskytningen på kjernekraftverket i Zaporizjzja, som er Europas største atomkraftverk.

Ansatt ved ukrainsk atomkraftverk såret i russisk angrep



En ansatt ved atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina er såret i et nytt russisk angrep mot anlegget, opplyser det statlige atomselskapet Energoatom søndag.

– Som en konsekvens er det ennå ikke mulig å oppdage og reagere i tide ved forverring av strålingssituasjonen eller en radioaktiv lekkasje, opplyser selskapet.

Lørdag kveld traff russiske raketter en del av anlegget der 174 beholdere med brukt atombrensel er lagret. Energoatom sier at det er gjort omfattende skade på deler av anlegget etter angrepet, og at en av reaktorene er ute av drift.

Russland på sin side anklager Ukraina for å være ansvarlig for angrepet.