Zelenskyj sier Russland bruker atomkraftverk til terror

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for terror etter at det er meldt om omfattende skader på atomkraftverket i Zaporizjzja.

Energoatom, som drifter kraftverket, sier at det er gjort omfattende skade på deler av anlegget etter et militært angrep, og at en av reaktorene er ute av drift.

I sin daglige tale lørdag kveld anklaget Zelenskyj igjen Russland for terrorisme da han sa at Russland er det første landet i verden som bruker et atomkraftanlegg til terrorvirksomhet.

Russland på sin side anklager Ukraina for å være ansvarlig for angrepet.

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, uttrykker stor bekymring for angrepene på anlegget og sier det er reell risiko for at slike angrep ender i en kjernefysisk katastrofe.

Kjernekraftverket, som er Europas største, har siden mars vært okkupert av Russland, men blir fremdeles i hovedsak driftet av ukrainske arbeidere.