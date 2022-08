Israelske flyangrep og palestinske raketter fortsetter

NTB

Boliger legges i grus av israelske flyangrep mot Gaza, mens palestinere fortsetter å skyte raketter mot Israel. Det er økende frykt for ny krig i området.

Minst 24 personer er drept, blant dem seks barn, som følge av volden i Gaza de siste dagene, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Seks av dem ble drept av en rakett som traff flyktningleiren Jabalia nord på Gazastripen, og til sammen over 200 mennesker er såret.

Israels forsvarsstyrker sier de er forberedt på å fortsette operasjonene mot militante palestinere i en uke framover mens raketter fra Gaza regner over det sørlige Israel.

En talsmann for hæren sier at 450 raketter er avfyrt fra Gaza siden fredag, hvorav 350 nådde fram til Israel. De fleste falt ned langt fra folk eller ble avskåret av Israels luftvern, mens resten falt ned inne på palestinsk territorium.

Startet med pågripelse

Den siste krisen startet da en toppleder i Islamsk hellig krig ble arrestert tidligere i uka på den okkuperte Vestbredden.

Israel stengte deretter veiene rundt Gaza og sendte forsterkninger til grensa i påvente av gjengjeldelsesaksjoner. Fredag ble Islamsk hellig krigs toppleder i Nord-Gaza drept i et angrep på boligblokk i Gaza by.

Lørdag sa den israelske hæren at hele Islamsk hellig krigs ledelse er «nøytralisert» etter to dager med angrep.

Hamas ligger lavt

Hamas har foreløpig holdt seg på sidelinjen i den pågående konflikten, men om de fortsetter å holde en lav profil, avhenger trolig av hvor stor skade Israel påfører Gaza.

Gazas helsemyndigheter la skylden for dødsfallene i flyktningleiren på Israel, men Israel nekter og sier de ikke har angrepet flyktningleiren de siste dagene. Israel hevder at det var en feilskutt palestinsk rakett som traff Jabalia.

I et flyangrep mot et bolighus i Rafah, lengst sør på Gazastripen, lørdag, ble minst to mennesker drept og 32 skadd, blant dem barn.

Gravd fram

En 16-åring ble gravd fram fra ruinene, mens en av de drepte ble identifisert som sønn av en leder i Islamsk hellig krig. Israel sier de var ute etter Islamsk hellig krigs toppleder i Sør-Gaza, Khaled Mansour, men det er ikke klart om han ble truffet.

I et annet flyangrep ble en 75 år gammel kvinne drept og seks personer såret da bilen de var i, ble truffet, og i et annet tilfelle ble en bombe sluppet på huset til en Islamsk hellig krig-leder.

Israel sier de advarte folk på forhånd, men kvinner og barn som flyktet etter at huset ble jevnet med jorden, sier de ikke fikk noe varsel.

– Ble ikke advart

– Advarte oss? De advarte oss med raketter, og vi stakk uten å få med oss noe, sier Huda Shamalek som bor i huset ved siden av. Hun sier at det bodde 15 mennesker i huset som ble lagt i grus.

Gazas eneste kraftverk stanset opp ved middagstider lørdag på grunn av mangel på drivstoff som følge av at grenseovergangene er stengt siden tirsdag. Det gjør at folk bare har strøm i fire timer per dag.

Den nye voldsbølgen er en test for Israels statsminister Yair Lapid, som leder et forretningsministerium fram til nyvalg i november, som han håper å vinne. En konflikt med Gaza kan ødelegge for ham, eller styrke ham, alt etter hvordan den forløper.