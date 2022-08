Kraftig nedbør utløste flom i Death Valley

Biler sitter fast i gjørme etter styrtflom i nasjonalparken Death Valley i California. Foto: National Park Service via AP / NTB

NTB

Kraftig regnvær utløste fredag styrtflom i Death Valley i California. Alle veier er stengt, biler feid bort og hundrevis av besøkende strandet i ørkenområdet.

Det er ikke kommet melding om skadde, men rundt 500 besøkende og 500 ansatte i nasjonalparken er strandet på et hotell og kommer seg ikke bort siden veiene er stengt og deres rundt 60 biler er begravd i gjørme.

Nasjonalparken i ørkenen ved grensa mellom California og Nevada, 120 kilometer nordvest for Las Vegas, fikk fredag 37 millimeter nedbør, nesten like mye regn som området normalt får på et år, mer enn det noensinne er notert i august.

– Svære kampesteiner og hele trær ble feid nedover, sier John Sirlin, en fotograf som var vitne til at bekkefar ble til strie elver og regnvann fosset nedover åssidene.

Store konteinere ble skjøvet rundt av vannmassene og kolliderte med biler på parkeringsplassen til hotellet The Inn. Deler av hotellet ble også oversvømmet.

Det var den andre store flommen i nasjonalparken denne uka. Flere veier ble stengt mandag da de ble dekket av gjørme og skrap.