Gass fra vulkan på Island truer landsby

Nysgjerrige strømmer til for å se det nye vulkanutbruddet sør for Reykjavik, ikke langt fra flyplassen Keflavik. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

NTB

Giftige gasser fra en ny islandsk vulkan truer en landsby i nærheten av utbruddet og kan spre seg videre til hovedstaden Reykjavik.

Islands meteorologiske kontor venter at gassene sprer seg til Vogar, en landsby med 1.000 innbyggere som ligger rundt 5 kilometer nordøst for vulkanen Fagradalsfjall. Gassen kan spre seg til Reykjavik, 40 kilometer unna, lørdag.

Konsentrasjonen av svoveldioksid kan nå opp i 2.600 mikrogram per kubikkmeter, noe som regnes for å være usunt for de mer sårbare, ifølge Islands miljømyndigheter.

Fredag viste målinger at aktiviteten i vulkansprekken, der glødende lava slynges ut, er halvert, og at selve sprekken er redusert fra 360 meter til 130 meter i lengde.

Selv om utbruddet er kraftigere enn et lignende utbrudd i fjor, er lavastrømmen nå redusert fra 32 kubikkmeter i sekundet til 18.

Nysgjerrige har strømmet til siden utbruddet startet på Reykjanes-halvøya sør for Reykjavik onsdag. Over 4.200 mennesker har tatt den 14 kilometer lange turen til fots fra nærmeste parkeringsplass for å se fenomenet.

Fagradalsfjall-vulkanen hadde i fjor et utbrudd som varte i seks måneder. Tydelig bevegelse i magmaen under jordoverflaten og mange små jordskjelv tydet tidligere denne uka på at et nytt utbrudd var i emning mellom vulkanene Fagradalsfjall og Keilir.