Republikanernes neste konvent blir i Milwaukee

NTB

Republikanerne har besluttet at det neste konventet i 2024 skal holdes i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Industribyen ved bredden av Lake Michigan i den viktige vippestaten ble valgt enstemmig framfor Nashville i republikanske Tennessee.

Milwaukees demokratiske borgermester Cavalier Johnson gleder seg over beslutningen fordi den bringer penger til byen, men mange liberale demokrater er lite glad for at så mange republikanere kommer til statens mest demokratiske by.

Mange hundre delegater fra hele landet skal delta på konventet der partiets presidentkandidat blir utpekt.

Demokratene hadde valgt Milwaukee til sin konventby i 2020, men på grunn av koronapandemien ble mesteparten av konventet holdt på nett.