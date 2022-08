Tre døde av lyn ved Det hvite hus

NTB

Dødstallet etter et lynnedslag i en park like ved Det hvite hus i Washington, steg til tre lørdag.

Et eldre ektepar og en 29 år gammel mann døde da de ble truffet av lyn i Lafayette-parken rett over gata for Det hvite hus fredag kveld. Tilstanden er kritisk for en fjerde person.

De fire hadde søkt tilflukt under et tre i parken da en kraftig tordenstorm passerte over Washington. De fire skadde ble kjørt til sykehus, men lørdag morgen ble det opplyst at ekteparet fra Wisconsin var døde, og litt senere også 29-åringen.

Secret Service og park-politiet kom raskt til stedet etter å ha sett at lynet slo ned i treet, og bilder lagt ut i sosiale medier viste mange ambulanser og en brannbil med blinkende blålys i parken.