Zelenskyj forteller at han har forsøkt å starte en dialog med Russland i flere år

Reuters melder om at Ukraina tvinges til å gi opp territorier i de østre delene av landet etter en russisk offensiv. Zelenskyj kritiserer russernes motvilje til dialog.

Harde kamper i byen Avdijivka og landsbyen Pyski utenfor Donetsk skal være blant sammenstøtene den russiske offensiven har brakt med seg, ifølge Expressen.

Ikke mulig å inngå fredssamtaler

Ukraina skal ha medgitt at den russiske offensiven har gitt resultater for Russerne. Samtidig opplyser de om at ukrainske styrker hadde gjenerobret to landsbyer utenfor Slovjansk, som de senere mistet igjen.

Zelenskyj forteller ifølge Expressen at det er umulig å inngå fredssamtaler med russerne. Han hevder Russland aldri har vært interessert i noen dialog, utenom når de stiller ultimatum.

Under en pressekonferanse torsdag opplyste den ukrainske presidenten at han hadde forsøkt å starte dialog med Putin over flere år uten hell, skriver Expressen.

– Jeg ringte ham mange ganger, men de fant alltid en grunn til å ikke tillate dialog, sa Zelenskyj, ifølge ukrainske Interfax sitert i Expressen.

De binder hendene våre

– Da de kom for å okkupere oss, hva skulle jeg ha gjort? Burde jeg ha ringt igjen? Dette er ikke en dialog eller et oppgjør. Det er et ultimatum som høres slik ut: «Hvis du ikke gjør det vi vil, dreper vi dere», sa Zelenskyj ifølge Expressen.

– De binder hendene våre, skjærer av våre tunger og sier at de er klare for en dialog, skal han ha fortsatt.