En amerikansk tannlege og storviltjeger er funnet skyldig i drap på sin kone på safari i Zambia

En amerikansk tannlege og storviltjeger drepte sin kone da de var på safari i Zambia. Ifølge føderale etterforskere er motivet til drapsmannen utbetaling av livsforsikringspenger.

Lawrence Rudolph (67) er funnet skyldig i drapet på Bianca Rudolph. Drapsvåpenet skal ha vært en hagle.

67-åringen svindlet flere forsikringsselskaper. Han innkasserte mer enn 4,8 millioner dollar, nærmere 46,8 millioner kroner, i livsforsikringsutbetalinger etter sin kones død for nesten seks år siden.

– Jeg kunne ikke myrdet min kone

Rudolph har hele tiden fastholdt sin uskyld, og sa at han tror at pistolen ble avfyrt ved et uhell.

– Jeg drepte ikke min kone. Jeg kunne ikke myrdet min kone. Jeg ville ikke drepe min kone, sa Rudolph til jurymedlemmene under en føderal rettssak i Denver forrige uke, skriver CNN.

Phoenix-paret delte en lidenskap for storviltjakt. De reiste til den sørafrikanske nasjonen Zambia i september 2016, slik at paret kunne legge til en leopard i trofeesamlingen.

– Jeg drepte ikke min kone, sa Lawrence Rudolph under rettssaken der han ble funnet skyldig i drapet på sin kone. Foto: Skjermdump fra 18livenews.com Les mer Lukk

Paret hadde med seg to våpen på jakten: en Remington .375-rifle og en Browninghagle.

Utenomekteskapelige affære

Føderale myndigheter ble involvert etter at en venn av Bianca Rudolph ba FBI om å etterforske dødsfallet fordi hun mistenkte at det var noe galt i forholdet mellom Lawrence og Bianca.

Vennen sa at Lawrence hadde vært involvert i utenomekteskapelige affærer og hadde en kjæreste da kona døde.

En kvinne, som jobbet som leder ved Larry Rudolphs tannlegepraksis nær Pittsburgh, Lori Milliron, fortalte en tidligere ansatt at hun hadde vært sammen med ham i 15 til 20 år, kommer det fram i rettsdokumentene.

Rettsmedisinske bevis avgjørende

Mens Bianca Rudolph holdt på å pakke til hjemreisen, ble det avfyrt et dødelig skudd fra Browning-haglen i jakthytta deres i Kafue nasjonalpark.

Rudolph fortalte etterforskerne at han hørte skuddet ved daggry da han var på badet. Han trodde at haglen gikk av ved et uhell da hun la den inn i våpenfutteralet. Han fortalte etterforskerne at han fant henne blødende på gulvet.

Denne forklaringen trodde ikke de føderale etterforskerne på. De mente derimot at Rudolph iscenesatte sin kones død som en del av en plan for å svindle livsforsikringsselskaper. Dermed kunne han leve åpent sammen med kjæresten.

Rettsmedisinske bevis viste at Bianca Rudolphs sår kom fra et skudd som ble avfyrt fra minst en halv meter unna. «På den avstanden er det grunn til å tro at Bianca Rudolph ikke ble drept av et utilsiktet skudd», står det i rettsreferatet.

Les også:Nordmann savnet i Sverige siden 1. desember 2021: Hva skjedde med Terje (61)?

En forsvarsetterforsker (t.v) for Lawrence Rudolph, går inn i den føderale retten med Rudolphs barn, foran i midten og bak til høyre, onsdag 13. juli 2022 i Denver. Foto: David Zalubowski / AP Les mer Lukk

Kjæresten dømt: – Hun er uskyldig

Juryen fant også Rudolphs kjæreste, Lori Milliron, skyldig i å ha vært medvirkende til drap, og to tilfeller av falsk forklaring basert på hennes vitnesbyrd for en storjury, ifølge justisdepartementet.

– Vi er skuffet over juryens dom, sier hennes forsvarsadvokat, John Dill.

Milliron, som ble stilt for retten sammen med Rudolph, sa at paret hadde vært i et åpent forhold, ifølge rettsdokumentene. Milliron og Rudolph bodde sammen fra 2017 til han ble arrestert i fjor, fortalte Dill, og la til:

– Milliron er uskyldig og vi vil fortsette å kjempe for å frikjenne henne.