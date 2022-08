To mistet livet i lynnedslag ved Det hvite hus

Et kraftig tordenvær passerte over den amerikanske hovedstaden torsdag kveld. Her er Det hvite hus i solskinn tidligere i sommer. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

To mennesker mistet livet og tilstanden er kritisk for to andre som ble truffet av lyn like ved Det hvite hus i Washington.

Lynet slo ned i en park rett over gata fra Det hvite hus i sentrum av Washington torsdag kveld. To menn og to kvinner fikk livstruende skader og ble kjørt til sykehus i nærheten, ifølge hovedstadens brannvesen.

Fredag morgen bekrefter politiet at en 75 år gammel kvinne og en 76 år gammel mann – begge fra Wisconsin – er erklært død etter hendelsen. Tilstanden er fortsatt kritisk for de to andre ofrene.

Et kraftig tordenvær passerte over Washington torsdag kveld. Joe Bidens administrasjon «sørger over det tragiske tapet av menneskeliv», ifølge talsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus.

– Vi ber for dem som fortsatt kjemper for livet, sier hun.