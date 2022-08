Erdogan håper på nytt kapittel i forholdet til Russland

NTB

Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan er enige om å øke handelen mellom Russland og Tyrkia og å styrke samarbeidet innen økonomi og energi, opplyser Kreml.

Samtalene mellom presidentene i Russland og Tyrkia fant sted fredag.

Erdogan besøkte Putin i den russiske byen Sotsji ved Svartehavet samtidig som Tyrkias Nato-allierte forsøker å isolere den russiske presidenten som følge av invasjonen av Ukraina.

De to hadde flere viktige saker på agendaen under møtet. Avtalen som Tyrkia og FN meklet fram for å få eksportert korn fra Ukraina og muligheten for samtaler som kan få en slutt på Russlands krigføring i Ukraina var blant dem.

Eksport av korn

Også situasjonen i Syria, der både Russland og Tyrkia er tungt til stede på hver sin side av konflikten, var tema.

– På tross av dagens regionale og globale utfordringer bekreftet lederne sitt felles mål om å ytterligere utvikle russisk-tyrkiske relasjoner, sier den russiske presidentens kontor etter det fire timer lange møtet.

Putin og Erdogan ble enige om at kornavtalen må iverksettes til det fulle, samt at eksporten av russisk korn og gjødsel må sikres, ifølge en uttalelse.

Energi og turisme

De to vil også trappe opp handelen og styrke samarbeidet om økonomi og energi, med vekt på samferdsel, landbruk, turisme og bygg- og anlegg, ifølge uttalelsen fra Kreml.

Begge mener dessuten at det er viktig med «ærlige, åpne og tillitsfulle forhold» for å oppnå stabilitet regionalt og globalt, ifølge Kreml.

Nytt kapittel

Erdogan sa før møtet at han håpet samtalene med Putin ville starte et helt nytt kapittel i forholdet mellom de to landene.

– Jeg tror at vi vil kunne åpne et annerledes kapittel i tyrkisk-russiske relasjoner, sa Erdogan da møtet startet.

Samtalene med Putin ville «bidra til å fremme rollen som Tyrkia og Russland spiller i regionen», ifølge Erdogan.