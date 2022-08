Orban var hovedtaler på amerikansk konservativt toppmøte

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orban ba amerikanske konservative «ta tilbake institusjonene» som hovedtaler på den politiske konferansen CPAC i Texas.

I talen torsdag kveld oppfordret Orban konservative krefter til å holde seg til sine kompromissløse posisjoner i spørsmålene om skeives rettigheter og innvandring. Videre skrøt statsministeren av at han har klart å senke både aborttallene og innvandringstallene i Ungarn i sin tid ved makten.

Orban deltar på CPAC-konferansen i Dallas knapt et par uker etter at han kom med en svært kontroversiell uttalelse om at europeere ikke bør blande seg med ikke-europeere. Både en nær medarbeider av Orban og USAs regjering har sammenlignet uttalelsen med nazistisk retorikk, og også EU-parlamentet har kommet med sterk kritikk.

Amerikanske konservative har styrket forbindelsene til Orban de siste årene. Mens han i Europa beskyldes for å ha undergravd demokratiet, mediene og minoriteters rettigheter, anser mange på CPAC Orban som et forbilde.

Den svært strenge innvandringspolitikken og støtten til «tradisjonelle verdier», deriblant store økonomiske støttetiltak til barnefamilier, appellerer til den amerikanske høyresiden. I mai ble det avholdt en slags miniversjon av CPAC i Ungarns hovedstad Budapest- noe som var den første gangen konferansen er blitt holdt i Europa.

USAs tidligere president Donald Trump skal tale ved konferansen lørdag. Han møtte Orban i Florida tidligere denne uka.