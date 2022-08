Fire kritisk skadd av lyn ved Det hvite hus

NTB

Tilstanden er kritisk for fire mennesker som ble truffet av lyn like ved Det hvite hus i Washington torsdag.

Lynet slo ned i en park over gata fra Det hvite hus i sentrum av Washington. To menn og to kvinner fikk livstruende skader og ble kjørt til sykehus i nærheten, ifølge hovedstadens brannvesen.

Bilder fra brannvesenet i sosiale medier viser en rekke ambulanser og minst én brannbil med blinkende blålys på stedet, mens et kraftig tordenvær passerte over hovedstaden torsdag kveld.