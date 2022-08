FN: Rwandiske styrker står bak angrep i Kongo

NTB

Rwandiske regjeringsstyrker har hjulpet opprørere i nabolandet Kongo og angrepet regjeringsstyrker der, ifølge en rapport fra uavhengige FN-eksperter.

Funnene i rapporten kommer etter måneder med økende spenning mellom Kongo og Rwanda over den beryktede opprørsgruppen M23.

Forholdet mellom de to land har lenge vært anstrengt. Rwanda anklager Kongo for å beskytte etniske hutuer som sto bak folkemordet på tutsiene og moderate hutuer i 1994, mens Kongo anklager Rwanda for å støtte M23.

Rwanda har flere ganger nektet for å støtte M23, men i en 131 sider lang rapport fra FNs sikkerhetsråd slås det fast at landets regjeringsstyrker har gjennomført flere militære aksjoner i samarbeid med opprørerne i Kongo. Dette har ifølge rapporten pågått siden november 2021.

Rwanda skal i tillegg har bistått M23 i konkrete operasjoner, ifølge rapporten.

M23 består av tidligere soldater fra den kongolesiske hæren som brøt ut i 2012 og dannet en egen opprørsgruppe.

Ifølge USA er rundt 130 ulike væpnede grupper aktive i det østlige Kongo. Mange av dem kjemper om kontroll over regionens verdifulle gruveressurser, som omfatter kopper, kobolt, gull og diamanter.