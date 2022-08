FN-eksperter vil ha internasjonal etterforskning av Beirut-eksplosjonen

Markering av toårsdagen for ulykken i Beirut torsdag, blant annet med blodige flagg. Foto: Hassan Ammar/AP/NTB Les mer Lukk

NTB

FN-eksperter oppfordrer til en internasjonal etterforskning av Beirut-eksplosjonen som kostet over 200 mennesker livet for to år siden.