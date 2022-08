Estland fjerner alle minnesmerker fra sovjettiden

Minnesmerke over sovjetiske soldater som falt under den 2. verdenskrig i utkanten av Tallinn.

NTB

Estland vil snart fjerne alle gjenværende monumenter fra sovjettiden, sier statsminister Kaja Kallas.

Ifølge Kallas er det fortsatt mellom 200 og 400 minnesmerker fra sovjettiden igjen den baltiske staten.

– Nå er det bestemt. Alle sovjetiske monumenter skal fjernes fra det offentlige rom, og det skal skje så fort som mulig, sa statsministeren på en pressekonferanse torsdag.

Men ikke alle innbyggerne i landet er positive til avgjørelsen. Folk begynte onsdag å samles ved et kontroversielt stridsvognmonument nær grensebyen Narva øst i landet, etter rykter om at det ville bli fjernet.

Over 90 prosent av de 60.000 innbyggerne i Narva er etniske russere, og myndighetene i byen har uttalt seg mot flytting. Kallas er derimot fast bestemt.

– En stridsvogn er et drapsvåpen, ikke et minneobjekt. Og de samme stridsvognene brukes for tiden til å drepe folk i gatene i Ukraina, sa hun.

Rundt en firedel av Estlands befolkning er etniske russere, og undersøkelser viser at mange av dem støtter Russlands invasjon av Ukraina.