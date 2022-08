Kinas utenriksminister fordømmer «manisk» Pelosi-besøk til Taiwan

Kinas utenriksminister Wang Yi forsvarte de kinesiske militærøvelsene utenfor Taiwan under et møte mellom sørøst-asiatiske land.

Den kinesiske militære aktiviteten i Taiwanstredet, havområdet som ligger mellom Kina og den selvstyrte øyen Taiwan, kom i respons til Nancy Pelosis kortvarige besøk på øyen fra tirsdag til onsdag denne uken.

Wang Yi skal ha kalt besøket for «manisk, uansvarlig og irrasjonelt».

Det skriver BBC.

Kinesiske myndigheter har både i forkant og i ettertid fordømt besøket fra speakeren i representantenes hus i USA, og har tidligere hevdet at et eventuelt besøk ville fått konsekvenser.

Største militærøvelser noensinne

Nå er besøket gjennomført, og Kina svarte med å sette i gang de største militærøvelsene i området noensinne, ifølge BBC.

Kinesiske myndigheter anser Taiwan som en løsrevet provins av Kina, og Yi uttalte på møtet at de hadde forsøkt å forhindre en krise, men at de ikke kunne tillate at deres «kjerneinteresser ble skadet».

USA på sin side opprettholder et nært forhold til Taiwan, på tross av at de ikke offisielt anerkjenner øya som et selvstendig land. Det er blant annet kjent at USA har solgt våpen til øystaten, skriver BBC.

Utviklingen sår frykt om økende risiko for en konflikt i området, og den sørøst-asiatiske samarbeidsorganisasjonen ANSEA oppfordret til maksimal tilbakeholdenhet og rådet mot enhver provoserende handling, i en uttalelse ifølge BBC.

– Ingen grunn for Kina å overreagere

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte seg torsdag til NTB om den økende spenningen mellom USA og Kina over Taiwan.

– USA har gjort det klart at de ikke har endret politikken sin overfor Taiwan. Det er ikke noe nytt at høytstående offisielle personer fra USA og Nato-allierte besøker Taiwan. Så det gir ingen grunn for Kina å overreagere eller true Taiwan, sier Stoltenberg til NTB.

– Det er viktig at Kina ikke overreager eller truer Taiwan eller andre land. Så er det slik at lenge før Pelosi besøkte Taiwan, så har vi sett en voksende uro blant Nato-land når det gjelder Kinas atferd, både når det gjelder menneskerettigheter og hvordan de tar seg til rette i Sør-Kina-havet, fortsatte Stoltenberg.