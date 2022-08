WNBA-stjernen Brittney Griner dømt til ni års fengsel for narkotikasmugling

Brittney Griner kan risikere over ni års fengsel i Russland for besittelse av narkotika. Foto: Evgenia Novozhenina / AP / NTB

NTB

Den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner er i Russland kjent skyldig i narkotikasmugling og dømt til ni års fengsel. President Joe Biden er rasende.

Griner har vært fengslet i Russland siden hun 17. februar ble pågrepet på flyplassen i Moskva. Tollere fant cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen hennes. Det skjedde noen dager før den russiske invasjonen i Ukraina.

31-åringen ble tiltalt for smugling og besittelse av en betydelig mengde av narkotisk stoff, noe som har en strafferamme på ti år. Hun har erkjent seg skyldig, men bedyret i retten at hun ikke hadde til hensikt å bryte loven.

Mens aktor i sitt sluttinnlegg torsdag la ned påstand om fengsel i ni og et halvt år, ba Griners forsvarer om at hun fikk gå fri. Hun pekte blant annet på at amerikaneren har plettfritt rulleblad og har gitt store bidrag til utviklingen av russisk basketball.

– Uakseptabelt

Kort tid etter sluttinnleggene leste dommer Anna Sotnikova opp dommen. Hun konkluderte med at Griner er funnet skyldig etter tiltalen og at hun må sone en fengselsstraff på ni år.

Amerikanske myndigheter har klassifisert Griner som «urettmessig anholdt» og har jobbet aktivt for å få henne satt fri. President Joe Biden reagerer kraftig på den strenge dommen.

– I dag fikk den amerikanske borgeren Brittney Griner en fengselsdom som er en ny påminnelse om noe verden allerede visste: Russland holder henne urettmessig fengslet. Det er uakseptabelt, og jeg ber Russland om umiddelbart å løslate henne så hun kan være med sin kone, sine kjære, venner og lagvenninner, sa Biden i en uttalelse.

USAs utenriksminister Antony Blinken foreslo forrige uke fangeutveksling for sin russiske kollega Sergej Lavrov for å få Griner løslatt og sendt hjem. Pressetalskvinne Karine Jean-Pierre sa tidligere i uken at det russiske motbudet var uakseptabelt, men det ventes at forhandlinger vil gjenopptas etter dommen.

Kjempet med gråten

En preget Griner ba om unnskyldning da rettssaken i Khimki utenfor Moskva ble avsluttet. Hun ba retten om «ikke å gjøre slutt på livet mitt her».

– Jeg vil be lagvenninnene, klubben, tilhengerne og byen (Jekaterinburg, der hennes russiske klubb hører hjemme) om unnskyldning for feilen jeg gjorde og for belastningen jeg har påført dem, sa Griner mens hun kjempet med gråten.

– Jeg sier også unnskyld til mine foreldre, mine søsken, Phoenix Mercury, de fantastiske kvinnene i WNBA og min fantastiske kone.

Griner har vunnet to OL-gull med USA og en WNBA-tittel med Mercury. Hun har de siste seks og et halvt år spilt for Jekaterinburg i vinterhalvåret.