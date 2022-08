Japansk journalist straffeforfølges i Myanmar

NTB

En japansk journalist som er pågrepet i Myanmar, siktes av militærjuntaen for å ha oppmuntret til motstand mot militæret.

Den 26 år gamle filmskaperen og journalisten Toru Kubota er også siktet for å ha brutt innvandringsloven, opplyser juntaen torsdag.

Japaneren ble pågrepet mens han dekket en demonstrasjon i Yangon i forrige uke. Juntaen anklager ham for å ha brutt et forbud mot oppmuntring av kritikk av militæret. Strafferammen er på tre års fengsel, og juntaen har brukt loven flittig for å kneble meningsmotstandere.

Brudd på innvandringsloven kan straffes med inntil to års fengsel.

Kubota ble pågrepet lørdag sammen med to myanmarske borgere. Han er den femte utenlandske journalisten som pågripes i Myanmar. De fire andre, to amerikanere, en polsk borger og en japaner, ble alle etter hvert løslatt og sendt ut av Myanmar.

Juntaen har slått hardt ned på mediene og pågrepet både reportere og fotografer, samt inndratt kringkastingslisenser. I mars i år satt 48 journalister i fangenskap i Myanmar, ifølge organisasjonen Reporting ASEAN.