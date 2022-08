Første overskudd for Lufthansa siden pandemien

NTB

Lufthansas resultat for andre kvartal viser at det tyske flyselskapet har fått sitt første overskudd siden pandemien startet.

Mellom april og juni i år hadde Lufthansa et overskudd på 259 millioner euro. Det tilsvarer drøyt 2,5 milliarder kroner.

Resultatet for andre kvartal er over 1 milliard euro høyere enn i samme periode i fjor. Det er det første positive kvartalsresultatet for flyselskapet siden slutten av 2019.