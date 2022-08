Frenetisk og kreativ energisparing i Europa

Hadj Benhalima fra kollektivet On the Spot hopper opp for å slå av lysene på en butikk under et nattlig tokt i Paris for å spare energi. Gruppen er urbane miljøvernere som har som mål å bekjempe energisløsing ved å slå av butikklys som står på om natta. Foto: Lewis Joly / AP / NTB

NTB

Energisparing er nærmest blitt en besettelse i Europa, som frykter en kald og mindre produktiv vinter. I Paris løper aktivister rundt på natta og slukker lys.

Klikk. Klikk. Klikk.

Én etter én slukkes lampene over butikkene i noen av Paris' gater. Gruppen On the Spot er en aksjonistgruppe med urbane miljøvernere som har som mål å bekjempe energisløsing. De går derfor rundt på natta og slår av utelys utenfor butikker.

Kevin Ha og hans raske, smidige venner aksjonerte mot energisløsing i Paris alt lenge før Russland begynte å kutte i gassforsyningen til Europa. Det skjedde tidligere i år som følge av de politiske konfliktene knyttet til krigen i Ukraina, samtidig som europeiske sanksjoner førte til kutt i importen av russisk olje og kull.

Men nå har budskapet til gruppa fått større gjenklang hos europeere som frykter konsekvensene av energimangel.

Nattlige tokt

– Alle kan ha en positiv innvirkning på sin eget strømbruk. Man må ta i bruk alle metoder for å redusere det totale energifotavtrykket, sier 30 år gamle Ha under et av sine nattlige tokt for å slukke lamper på Champs-Élysées bulevard.

On the Spot tar dermed et lite, men symbolsk skritt i det gigantiske energisparingsspranget som Europa nå forsøker å ta for å gjøre seg uavhengig av naturgass og olje fra Russland.

Målet er å spare så mye at fabrikker ikke blir tvunget til å stenge ned og at private hjem kan holde seg varme og funksjonelle gjennom vinteren.

Mye står på spill

Hvis Russland helt bryter forsyningen av gass, vil vinteren i Europa trolig både bli kaldere, mørkere og mindre produktiv.

– Europa må forberede seg. For å klare oss gjennom vinteren må vi spare gass nå, slik at vi kan få fylt opp lagrene våre raskere. Vi må lykkes med å redusere gassforbruket vårt. Det er nødvendig for å beskytte oss, understreket EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen nylig.

Den franske regjeringen advarte denne uka om at selskaper kan bli nødt til å redusere energibruken i vinter – selv med landets naturgassreserver på full kapasitet. Grunnen er at Russland fortsetter å redusere gasseksporten til Europa.

Frankrikes energiminister Agnès Pannier-Runacher understreker nødvendigheten av å spare.

– Selv om Europa forsøker å skaffe energi fra andre steder, kan de vanskelighetene vi eventuelt får til vinteren, bare være et forvarsel om enda verre tider i 2023, sier hun.

– For dersom gassleveransene kuttes helt innen utgangen av året, vil det kunne bety at vi får et år uten russisk gass. Da blir den påfølgende vinteren enda vanskeligere, understreker Pannier-Runacher.

Spar der du kan!

Over hele Europa lyder det samme, messende budskap: Spar strøm der du kan, ta kortere dusjer, slå av strømmen på apparater, sett inn sparepærer, gjør alle mulige grep. For det er alvor!

Tyskland, som har EUs største økonomi og befolkning, importerte rundt en tredel av gassen sin fra Russland. Tyskerne har derfor virkelig fått merke sin sårbarhet og energisparingen der er i full gang.

Berlins rådhus, det jødiske museet, to operahus og Berlins berømte severdighet Seierssøylen er blant rundt 200 steder i den tyske hovedstaden som ikke lenger vil være opplyst om natten.

Selv glasskuppelen til riksdagsbygningen i Berlin blir mørk etter at den stenger for besøkende ved midnatt, og to av dens fasader blir ikke lenger opplyst.

Badstuer stenger i Münchens kommunale svømmebassenger, som dessuten har fått lavere vanntemperaturer.

En kalddusj

Det vil bare være kaldt vann i dusjene ved offentlige bassenger i Hannover, som har en plan om å kutte energibruken i byen med 15 %.

Temperaturen på kontorene til landets politikere senkes med 2 grader til 20 celsius denne vinteren.

– Summen av alle bidragene vil hjelpe oss å komme oss gjennom denne vinteren og gjøre oss bedre forberedt på den neste, sier Tysklands økonomiminister Robert Habeck.

– Det blir en krevende, men vi kan klare det, sier han, og opplyser at han selv har kuttet tiden han bruker på å dusje.

Også Nederlands regjering oppfordrer folk til ikke å dusje i mer enn fem minutter, bruke solskjerming og vifter istedenfor klimaanlegg – og lufttørke klesvask istedenfor å bruke tørketrommel.

Temperaturforskrifter

I det ofte stekende varme Spania får ikke kontorer, butikker og serveringssteder lov til å sette termostatene sine under 27 grader celsius om sommeren. Om vinteren skal innetemperaturen ikke settes over 19 grader.

Statsminister Pedro Sánchez har bedt kontoransatte om å droppe slips, angivelig for å redusere behovet for klimaanlegg. Selv stilte han på en pressekonferanse uten slips og en skjorte med åpen hals. Uten slips blir tilværelsen kanskje noe mindre klam og varm.

Den italienske regjeringen anbefaler også grenser for oppvarming og kjøling i offentlige bygninger.

Ordfører-kampanjer mot sløsing

I Frankrike tar myndighetene sikte på en 10 prosents reduksjon i energibruken innen 2024, ved hjelp av «energiedruelighet». Ordførere har startet sine egne kampanjer mot energisløsing. Det er innført bøter for butikker som bruker klimaanlegg eller oppvarming – dersom de samtidig lar inngangsdørene stå åpne.

De 8.000 innbyggerne i Aureilhan, som ligger ved foten av Pyreneene i det sørvestlige Frankrike, har tilpasset seg netter uten gatelys siden 11. juli.

– Det er egentlig ingen grunn til å ha lysene på om natten, sier ordfører Yannick Boubée, som legger til at man bare må endre måtene man tenker på.

Det neste tiltaket blir å overbevise foreldre om at barna skal sitte i noe kjøligere klasserom når skolene åpner igjen.

– Vi kommer til å be foreldre om å kle på barna en varm genser – vi har dessverre ikke noe valg, fastslår Boubée.