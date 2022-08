FN sender granskingsdelegasjon til bombet fengsel i Ukraina

Satellittbilde av fengselet i Olenivka som ble ødelagt i et angrep som Russland og Ukraina beskylder hverandre for å stå bak. 53 ukrainske krigsfanger døde i angrepet. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

FNs generalsekretær vil sende en delegasjon til Mariupol for granske hva som skjedde da et fengsel med ukrainske krigsfanger ble bombet i forrige uke.

Ukraina og Russland beskylder hverandre angrepet på fengselet i Olenivka i nærheten av Mariupol der over 50 ukrainske fanger ble drept i et angrep.

– Vi har mottatt forespørsel fra den russiske siden og forespørsel fra den ukrainske siden om gransking, sier generalsekretær António Guterres.

Han sier han har myndighet til å sende en granskingsdelegasjon, men ikke til å innlede kriminell etterforskning. Vilkårene for delegasjons arbeid er ennå ikke fastlagt, men Guterres sier de håper å få tilgang til alle åsteder og data.

Ukrainsk rakettangrep

Russland hevder at fengselet ble rammet av et ukrainsk rakettangrep og at flere av de drepte var ukrainske soldatene som hadde vært med på forsvaret av stålverket i Mariupol.

Ukraina legger derimot skylden på Russland. De sier at de ikke hadde noe rakett- eller artilleriangrep mot området den dagen, og at russiskstøttede separatister samarbeidet med den russiske sikkerhetstjenesten og leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppa for å minelegge fengselet.

Fabrikkerer bevis

USA hevder Russland er i gang med å fabrikkere bevis for at det var Ukraina som sto bak. Amerikansk etterretning mener å vite at russerne vil plante bevis som skal få det til å se ut Ukraina var ansvarlig og sto bak et rakettangrep.

En amerikansk tjenestemann sier at deres etterretning tyder på at russerne også kan forsøke å plante fragmenter fra det amerikanske Himars-systemet ved fengselet som bevis for at de amerikanske rakettene ble brukt i angrepet.

Avviser

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviste torsdag påstanden fra USA om fabrikkering av bevis.

– De er absolutt bevist, og det er absolutt åpenbart hva som skjedde i Olenivka, sier Peskov.

– Ukrainske krigsfanger ble drept av den ukrainske hæren. Ukraina drepte sine egne soldater som satt i fangenskap, og mange andre ble såret. Det fins beviser og det er ingenting å skjule, sier Peskov.