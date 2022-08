Zelenskyj kritiserer global sikkerhet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, her med Estlands utenriksminister, mener at den globale sikkerhetsarkitekturen ikke fungerer. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom onsdag med skarp kritikk av verdens sikkerhetsarkitektur, som han mener ikke fungerer.

I sin daglig kveldstale pekte Zelenskyj ikke bare på krigen i hans eget land, men på konflikter i Balkan, mellom Taiwan og Kina og i Kaukasus.

– Alle disse situasjonene ser forskjellige ut, men de knyttes sammen av en faktor, nemlig at den globale sikkerhetsarkitekturen ikke fungerer, sa han og anklaget igjen Russland for brudd på folkeretten med invasjonen av Ukraina.

Zelenskyj sa at 2014 var et vendepunkt da verdenssamfunnet rett og slett lot Russland slippe unna med okkupasjonen av Krim og nedskytingen av et fly fra Malaysia Airlines over Donbas i det østlige Ukraina.

Han sier at krigen har vist hvor skjør friheten er, og at verden trenger «en effektiv sikkerhetsarkitektur som sikrer at ingen land kan bruke terror mot et annet land».

I talen sa han også at Russland bare later som de er interessert i forhandlinger. Hvis russerne virkelig vil ha en fredelig løsning, ville de ikke drevet med å bygge seg opp igjen i Sør-Ukraina, sa han.