Senatet godkjenner Sveriges og Finlands Nato-søknader

NTB

Senatorene i USA har nesten enstemmig godkjent Sveriges og Finlands søknader om medlemskap i Nato.

Stemmetallene ved avstemningen onsdag var 95 for godkjenningen og bare én, republikaneren Josh Hawley fra Missouri, imot.

I debatten ble medlemskap for de to nordiske landene kalt en opplagt sikkerhetsgaranti for USA og et varsel til Russlands president Vladimir Putin etter invasjonen av Ukraina.

Alle Natos 30 medlemsland må ratifisere søknadene for at Sverige og Finland blir medlem av Nato, og hittil har halvparten av dem gjort det.

Mindretallsleder Mitch McConnell oppfordret senatorene til å stemme enstemmig for godkjenningen.

Hawley, som er på linje med ekspresident Donald Trump i mange saker, mener at Nato og europeisk sikkerhet er en distraksjon fra kampen mot det han kalte USAs viktigste rival, nemlig Kina.