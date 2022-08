Kreml avviser rykter om Putins helse: – Russlands president er frisk

Det spekuleres i om Vladimir Putin er lammet og haltende. Russiske myndigheter går ut og avkrefter sykdomsryktene rundt Putin.

Nye opptak har dukket opp, der president Vladimir Putin tilsynelatende er ute av stand til å bruke høyre arm.

Det har ført til at den russiske lederens helse nok en gang har blitt stilt spørsmål ved, ifølge Daily Mail.

Antydninger til halting

I et videoklippet ser man Putin få en omvisning på et militærmuseum.

Presidenten blir sett snakke med Ksenia Sjojgu, datter av forsvarsminister Sergej Sjojgu, da en mygg begynner å surre rundt høyre side av ansiktet hans.

Putin løfter venstre arm i et forsøk på å slå den vekk, mens høyre arm henger slapt ved siden av ham.

Etter hvert begynner han å gå, og man kan se en svak halt hos presidenten.

Klippet er det siste av en rekke videoer der det ser ut som den russiske presidenten går haltende.

Avkrefter sykdomsrykter

De russiske myndighetene går nå ut å avkrefter at Putin skal være syk.

– Russlands president, Vladimir Putin, er frisk og ved god helse, det sier pressesekretæren, Dmitry Peskov.

Peskov legger til at Putin jobber daglig.

– Jeg kan bare gjenta at alt er bra med hans helse. Han jobber aktivt, men med noen føre-var-regler, sier Peskov til det russiske nyhetsbyrået Ria onsdag.

– Altfor frisk

For to uker avkreftet også CIA-sjef William Burns at Putin skal være syk.

– Det er mange rykter om president Putins helse og så vidt vi kan se er han altfor frisk, sa Burns ifølge BBC.

Til tross for hans tilsynelatende dårlige helse, var Putin tydelig i sin tale etter museumsbesøket. Han snakket om trusselen fra Vesten og skrøt av Moskvas nye hypersoniske kryssermissiler, ifølge nyhetsbyrået Reuters.