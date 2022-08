Guterres hardt ut mot «umoralske» olje- og gasselskap

NTB

FNs generalsekretær António Guterres anklager olje- og gassindustrien for umoralsk og grotesk grådighet på bekostning av verdens fattigste og klimaet.

– Det er umoralsk at olje- og gasselskap får rekordoverskudd som følge av denne energikrisen, på bekostning av fattige mennesker og samfunn og til massive kostnader for klimaet, sier Guterres.

– Jeg ber alle regjeringer om å skattlegge denne overdrevne profitten og benytte pengene på å hjelpe de mest sårbare menneskene gjennom disse vanskelige tidene, sier han.

Grotesk grådighet

– Jeg ber også om at folk sender et klart budskap til fossilindustrien og deres finansmenn om at denne groteske grådigheten straffer de fattigste og mest sårbare menneskene, samtidig som de ødelegger vårt eneste felles hjem, planeten, sier Guterres.

FNs generalsekretær viser til at de største energiselskapene i verden i første kvartal i år hadde et samlet overskudd på nærmere 1.000 milliarder kroner.

Store selskap som BP, ExxonMobil, Chevron og Shell har også meldt om enorme overskudd i andre kvartal, noe de kan takke den høye oljeprisen for.

Akutt matusikkerhet

Guterres minner om at 345 millioner mennesker i over 80 land fram mot årsskiftet vil oppleve «akutt matvareusikkerhet» og at antallet har økt med 47 millioner som følge av krigen i Ukraina.

– Mange utviklingsland drukner også i gjeld, har ingen tilgang til finanser, kjemper for å komme ovenpå igjen etter covid-19-pandemien og kan havne utfor stupet, sier han.

– Vi ser alt faresignaler om en bølge av økonomisk, sosial og politisk uro, som ingen land vil unnslippe følgene av, sier Guterres.