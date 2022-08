Alex Jones medgir at Sandy Hook-massakren fant sted

Den amerikanske konspirasjonsteoretikeren Alex Jones sier at han angrer på påstandene om at Sandy Hook-skolemassakren i 2012 var en bløff iscenesatt av skuespillere. 20 førsteklassinger og seks lærere ble drept i massakren. Foto: AP / NTB

NTB

Den amerikanske konspirasjonsteoretikeren Alex Jones medgir at det var uansvarlig å påstå at Sandy Hook-skolemassakren i 2012 var iscenesatt av skuespillere.

Foreldrene til en seks år gammel gutt som ble drept i massakren har saksøkt Jones og medieselskapet hans for påstandene han fremmet på nettsiden InfoWars etter massakren, som kostet 20 førsteklassinger og seks lærere livet.

I retten har foreldrene fortalt hvordan de i årevis har blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteori, og at de har opplevd både overfall og at det har blitt skutt mot huset og bilen deres.

Uansvarlig

Onsdag var det Jones' tur til å forklare seg i retten, og han medga da at det var uansvarlig av ham å påstå at skolemassakren var en bløff som var iscenesatt av skuespillere. Han forsikret videre at han nå er overbevist om at massakren virkelig fant sted.

– Særlig etter at jeg har møtt foreldrene. Det var 100 prosent ekte, sa Jones, som har betegnet søksmålet som et angrep på ytringsfriheten i USA.

Fastholder kravet

For Neil Heslin og Scarlett Lewis, som fikk sønnen Jesse drept i massakren, er ikke innrømmelsen tilstrekkelig.

– Det var Alex som startet denne kampen, og jeg skal avslutte den, sa Heslin onsdag.

Foreldrene gjorde det videre klart at de fastholder kravet om minst 150 millioner dollar, nærmere 1,5 milliarder kroner i erstatning og oppreising for lidelsene Jones og hans tilhengere har påført dem i tillegg til tapet av sønnen de siste ti årene.