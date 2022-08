DR-korrespondent nektes adgang til Russland i ti år

NTB

Den danske kringkasteren DRs korrespondent i Moskva, Matilde Kimer, er nektet innreise i Russland de neste ti årene.

Kimer har dekket Russland for DR de siste 13 årene, men mandag ble hun stanset i passkontrollen da hun ankom Vnukovo-flyplassen i Moskva. Der fikk hun overlevert et dokument der det står at hun av «sikkerhets- og forsvarsmessige hensyn» først vil slippe inn i landet igjen i 2032.

Kimer ble deretter satt på et venterom, før hun etter en stund ble deportert fra landet.

– Min første reaksjon var at jeg ble rasende. Da jeg etter litt roet meg, ble jeg også lei meg og tenkte på alle de gode opplevelsene jeg har hatt i Russland, sier hun til DR.

41 utenlandske journalister fra medier som BBC, The Guardian, Daily Telegraph og Sky News er siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar kastet ut av Russland, ifølge den danske kringkasteren.

Kimer har ikke fått noen nærmere begrunnelse på hvorfor hun er uønsket i Russland, men tror det kan skyldes at Kreml har stemplet Danmark som «en uvennlig stat».

– Det kan også skyldes at jeg konsekvent har kalt krigen for krig, noe som er ulovlig i Russland. Eller fordi jeg har reist mye i Ukraina og reist mye i grenseområdene på russisk side, sier hun.