Russisk oljeselskap legger ned driften i Norge – fikk millionbeløp i skatterefusjon

NTB

Det russiske oljeselskapet Lukoil fikk 150 millioner kroner i skatterefusjon for fjoråret til tross for brede sanksjoner mot Russland. Nå legger de ned driften.

Lukoil har mottatt 147 millioner kroner i skatterefusjon fra den norske staten for leteutgifter selskapet pådro seg i fjor. Det kommer fram i selskapets siste årsregnskap, melder DN.

Leterefusjonsordningen sikrer at selskaper som går med underskudd ikke trenger å vente til de kommer i skatteposisjon for å skrive av letekostnadene mot inntekten og redusere skattebyrden.

Ifølge avisen er over halvparten av beløpet mottatt i 2022, tilsvarende omtrent 90 millioner kroner. Den siste betalingen, på litt over 30 millioner kroner, ventet selskapet å få i juni.

I rapporten kommer det også fram at Lukoil ikke er rammet av noen av sanksjonene innført av Norge. Likevel sier de selv at de bestemte å legge ned driften i Norge allerede i januar, over en måned før Russlands invasjon av Ukraina var et faktum.