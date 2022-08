Vladimir Putins angivelige kjæreste, Maratovna Kabaeva, er hardt rammet av nye sanksjoner fra USA

Vladimir Putins påståtte kjæreste har havnet på amerikansk svarteliste.

Alina Maratovna Kabaeva, som etter all sannsynlighet er president Vladimir Putin «hemmelig elskerinne», har blitt rammet av en rekke økonomiske sanksjoner, ifølge CNN.

Det skal være en del av den amerikanske presidenten Joe Bidens siste forsøk på å straffe Kreml for den pågående krigen i Ukraina.

Liste over uønskede personer

Den 39 år gamle tidligere rytmiske gymnasten har blitt plassert på en liste fra det amerikanske finansdepartementet over uønskede og sanksjonerte personer. På listen står allerede navn som Alekander Lukasjenko og Bashar al-Assad, i tillegg til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og president Putin.

Utenriksdepartementet beskriver at Kabaeva har et «et nært forhold til Putin», og skal være en som har innflytelse over styret i Russland.

Den påståtte kjæresten har tidligere sittet i Russlands parlament, Dumaen, og er for tiden leder av National Media Group, et prorussisk medieimperium.

Stillingen hennes har angivelig gjort henne til en velstående kvinne. Lekkede dokumenter tyder på at hun tjener rundt 12 millioner dollar, svimlende 117 millioner kroner, i året.

«Russlands mest tøyelige dame»

Kabaeva ble først knyttet til Putin for mer enn et tiår siden, mens hun fortsatt var en av verdens beste turnere. På den tiden var hun kjent som «Russlands mest tøyelige dame».

I 2008 rapporterte avisen Moskovsky Korrespondent at Putin planla å skilles fra sin kone Lyudmila og gifte seg med Kabaeva. Både presidenten og turneren avviste historien. Like etter la myndighetene likevel ned avisen. Putin og Lyudmila kunngjorde først at de skulle skilles fem år senere, ifølge BBC.

Det er ikke kjent når Kabaeva og Putin møttes første gang, men det er ikke uvanlig at en toppolympier møter et lands president. Det er et bilde av paret så langt tilbake som i 2001, da Putin tildelte henne Vennskapsordenen – en statlig æresbevisning.

I likhet med andre russiske idrettsutøvere har hun ikke sluppet unna landets langvarige dopingskandale, og mistet flere medaljer etter å ha testet positivt for et forbudt stoff i 2001.

(Saken fortsetter under bildet.)

Kabaeva var kjent som Russlands mest tøyelige dame. Her fra OL i Athen, 2004. Foto: AP/NTB Les mer Lukk

En rekke sanksjoner

Sanksjonene som er innført forbyr amerikanske virksomheter fra å gjøre transaksjoner med henne, og fryser de eiendelene hennes som er under amerikanske jurisdiksjoner.

Storbritannia skal tidligere ha innført lignende sanksjoner mot Kabaeva, ifølge The Guardian.

I tillegg til Kabaeva kunngjorde det amerikanske finansdepartementet at de innfører sanksjoner mot en rekke andre oligarker, et stort stålproduksjonsselskap og to av dets datterselskaper.