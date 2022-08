Finland har beslaglagt utstyr til militært bruk på grensen til Russland

Finske soldater under Lightning Strike 22-øvelsen i Rovajarvi Finland, 23. mai 2022. REUTERS/Stoyan Nenov

NTB

Tollvesenet i Finland har oppdaget og stanset flere tilfeller av personer som frakter droner og annet sanksjonert utstyr over grensen til Russland.

Blant 2.500 utførte kontroller mellom 22. og 27. juli dukket det opp rundt 100 slike saker, melder tollvesenet.

– For tiden er omtrent 20 saker knyttet til passasjertrafikk under en innledende gransking, heter det i en uttalelse.

Utstyret som har blitt beslaglagt, kan øke Russlands «industrielle og militære kapasitet», da det kan ha militære bruksområder, som for eksempel verktøy brukt til sjøtrafikk, skriver tollvesenet videre.

Det har også blitt beslaglagt flere luksusprodukter, som også er underlagt EU-sanksjoner mot Russland.

Et økende antall russiske turister i Finland har ført til misnøye i landet, og opposisjonen har foreslått å sette en stopper for turistvisum for russere. President Sauli Niinistö skal diskutere saken med regjeringen torsdag.