Nye satellittbilder kan avkrefte ukrainsk bruk av HIMARS i fengselsangrep

Det råder uvisshet over hvem som står bak fengselsangrepet som skal ha drept 53 ukrainske krigsfanger i Olenivka. Nye satellittbilder taler til Ukrainas forsvar, mener USA.

29. juli ble det meldt om et angrep mot fengselet som ligger i den russiskokkuperte delen av Ukraina. Angrepet skal ha drept 53 og såret 75.

USA vurderer det nå som at det ikke ble brukt amerikanske HIMARS-rakettsystemer i angrepet.

Uttalelsene kommer etter satellittbilder utgitt av Maxar Technologies viser at det kun er en liten del av fengselet som har blitt skadet.

Det skriver amerikanske Politico.

Ikke brukt HIMARS

De innsatte i avdelingen som ble angrepet skal ha vært ukrainske krigsfanger, blant annet soldater fra de mye omtalte kampene i Mariupol.

Ukrainske myndigheter har anklaget Russland for å ha angrepet fengselet for å dekke over anklager om tortur og henrettelser av fangene.

Russland på sin side hevder Ukraina brukte HIMARS-rakettsystemer i angrepet, med et mål om å stoppe avhoppere. Det skriver Politico.

To amerikanske tjenestemenn, som holdes anonyme, avviser nå overfor Politico at ukrainske styrker kan ha brukt HIMARS-rakettsystemer i angrepet.

– Vi vet at Ukraina ikke angrep stedet med HIMARS siden stedet ikke har indikasjonene det ville hatt hvis det ble truffet med HIMARS, sa en av tjenestemennene.

En av president Zelenskyjs rådgivere, Mykhailo Podoljak, skrev på Twitter at satellittbildene tydet på at ødeleggelsene skyltes en «termobarisk eksplosjon fra innsiden» av fengselet.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten har også påpekt at ingen vitner hørte rakettlyd i sammenheng med eksplosjonen, ifølge NTB.

FN-etterforskning

I etterkant av angrepet ba FN partene på bakken i Ukraina om å etterforske hva som hadde skjedd ved fengselet i Olenivka.

Farhan Haq, visetalsmann for FNs generalsekretær, mente da at spørsmålet om å få tilgang til stedet ville være et vanskelig punkt.

Også den internasjonale Røde Kors-komiteen meldte at de hadde bedt om tilgang til fengselet for å undersøke tilstanden til de som var til stede under angrepet, ifølge NTB.

31. juli skrev NTB at det russiske forsvarsdepartementet hadde uttalt at de ville invitere FN og Røde Kors til granskning av fengselsangrepet. Senere samme dag meldte Røde Kors at de fremdeles ventet på tilgang til fengselet.

Torsdag ble det kjent at FN sender en granskningsdelegasjon til fengselet. Det melder NTB.