FN: Over 10 millioner grensekryssinger til og fra Ukraina siden krigen startet

NTB

Det har skjedd over 10 millioner grensekryssinger inn og ut av Ukraina siden Russland invaderte landet i februar, melder FN-organet UNHCR.

Tall hentet inn av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser at det er registrert over 6 millioner ukrainske flyktninger i ulike europeiske land, skriver The Guardian.

Polen har tatt imot flest, over 1,2 millioner.

Samtidig er det også over 1 million ukrainere i Russland, men FN noterer seg at dette er et estimat da de ikke får fanget opp antallet som reiser tilbake til Ukraina.