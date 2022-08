Georgia tilbyr skattefradrag for seks uker gamle embryoer

Innbyggerne i den amerikanske delstaten Georgia kan nå få skattefradrag for ufødte embryoer etter seks ukers graviditet.

Bestemmelsen kom i kjølvannet av omgjøringen av Roe v Wade, en dom som sikret alle kvinner i USA retten til selvbestemt abort.

Georgia er en av statene som har strammet inn på abortlovene etter omgjørelsen, og kvinner i delstaten har ikke lenger rett til selvbestemt abort etter sjette uke med graviditet. Det skriver BBC.

3.000 dollar



Innbyggerne kan få så mye som 3.000 dollar i skattefradrag.

Fra 20. juli kunne skattebetalere kreve skattefradrag for ufødte barn etter seks ukers graviditet. Ifølge BBC kan innbyggerne få så mye som 3.000 dollar, omtrent 29.000 kroner, i fradrag for det ufødte embryoet.

I en uttalelse mandag sa Georgia Department of Revenue at de vil «anerkjenne et hvert ufødt barn med et påviselig hjerteslag» som kvalifisering til å få skattefradraget.

De skal videre ha sagt at bestemmelsen kom som følge av en rettssak 20. juli som tillot ulovliggjørelsen av abort etter seks ukers graviditet i Georgia, skriver BBC.

Usikkerhet rundt hjerteslag

Medisinske myndigheter kaller forestillingen om et påviselig hjerteslag for misvisende, og viser til at det man kan påvise på dette stadiet er «en del av fostervevet som vil bli hjertet etter hvert som embryoet utvikler seg».

Det sier Den amerikanske høyskolen for fødselsleger og gynekologer ifølge BBC.

«I likhet med ethvert annet fradrag som kreves på en selvangivelse, skal relevante medisinske journaler eller annen støttende dokumentasjon fremlegges for å støtte det fradraget som kreves dersom avdelingen ber om det», skrev Georgia Department of Revenue i en pressemelding.

Det stilles i tillegg spørsmål rundt hva som vil skje dersom den gravide opplever en spontanabort etter seks ukers graviditet:

«Gitt hvor høy prosentandel av graviditeter som resulterer i en naturlig spontanabort, vil statskassen komme til å gi ut mye penger til graviditeter som ikke når termin», skrev Anthony Michael Kreis, jussprofessor ved Statsuniversitetet i Georgia, på Twitter.