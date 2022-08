Pelosi på Taiwan: USA vil fastholde sine forpliktelser

NTB

USAs kongressleder Nancy Pelosi lover på et omstridt besøk på Taiwan at hun og andre kongressmedlemmer ikke vil snu ryggen til sine forpliktelser til øya.

– I dag står verden over et valg mellom demokrati og autokrati. USAs besluttsomhet om å bevare demokratiet, her i Taiwan og rundt om i verden, er fortsatt hogd i stein, sa Pelosi i en kort tale under et møte med Taiwans president Tsai Ing-wen.

– Vår delegasjon har kommet til Taiwan for å gjøre det utvetydig klart at vi ikke vil snu ryggen til våre forpliktelser til Taiwan, fortsatte Pelosi.

Kina, som anser Taiwan som sitt territorium, har reagert sterkt på besøket og har etter at Pelosis delegasjon landet i Taipei har iverksatt flere militærøvelser rundt øya.

Reaksjoner

Under møtet takket president Tsai for Pelosis engasjement og overrakte henne en hedersmedalje.

– Taiwan vil ikke trekke seg unna i møte med økte militære trusler. Vi vil opprettholde vår nasjons suverenitet og fortsette å holde forsvarslinjen for demokrati, sa Tsai.

Presidenten anser Taiwan som en selvstendig stat, noe som har fått Kina til å øke presset mot øya siden hun kom til makten i 2016.

Onsdag innførte Kina også nye restriksjoner på importen av sitrusfrukt og fisk fra Taiwan, i tillegg til å ha stoppet forsendelsene av sand til øya.

Kina begrunner restriksjonene i blant annet påståtte funn av for mye sprøytemiddelrester.

Militærøvelser

Tsai kaller militærøvelsene til Kina i kjølvannet av Pelosis besøk for en unødvendig reaksjon. Tirsdag kveld skal 21 kinesiske militærfly ha krenket Taiwans luftrom, ifølge forsvarsdepartementet på øya.

18 av flyene skal ha vært jagerfly, to av dem var transportfly mens det siste var et varslings- og kontrollfly.

Forsvarsdepartementet på Taiwan kaller handlingene til Kina for psykologisk krigføring og oppfører taiwanerne til å ikke tro på rykter og melde inn falske nyheter som de hører til myndighetene.

Advarsler

Pelosi landet i Taiwan tirsdag kveld etter gjentatte, sterke advarsler fra Kina. Hun er den mest høytstående valgte amerikanske politikeren som besøker øya på 25 år.

USA anerkjenner ikke Taiwan som en selvstendig stat, og i forkant av besøket til Pelosi har USAs president Joe Biden stått fast ved at det standpunktet ikke har endret seg.

Samtidig er USA imot at Kina skal ta kontrollen på Taiwan med makt.