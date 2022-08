Russlands utenriksminister i Myanmar for samtaler med juntaen

Russlands utenriksminister er onsdag i Myanmar for samtaler med militærjuntaen der. Her fra Uganda i forrige uke. Foto: Hajarah Nalwadda / AP / NTB

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ankom Myanmar onsdag for samtaler med lederne i militærjuntaen som kuppet makten i landet i fjor.

– Vi er solidariske med innsatsen juntaen gjør for å stabilisere situasjonen i landet, sa Lavrov under samtalene, med henvisning til Russlands støtte til Myanmars militærjuntaen.

Møtet skjer etter at juntaen på ny skapte internasjonal forargelse i forrige uke da den kunngjorde at fire politiske fanger hadde blitt henrettet.

Lavrov er i hovedstaden Naypyidaw for et arbeidsbesøk, skriver Russlands utenriksdepartement på Twitter. Militærjuntaen har ikke uttalt seg om besøket. Russland og Kina har siden kuppet i fjor blitt anklaget for å ha gitt våpen til juntaen som så har blitt brukt mot sivile i Myanmar.

Etter planen skal Lavrov reise videre fra Myanmar til et utenriksministermøte i den asiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean i Kambodsja. Utenriksministeren i Myanmars militærjunta har blitt ekskludert fra møtet.