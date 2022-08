Ny bok tegner skremmende bilde av Brasils president

NTB

Jair Bolsonaro forherliger vold, forakter fattige, lyver ofte og er en trussel mot demokratiet, hevdes det i en ny bok om Brasils høyrepopulistiske president.

– Han har sympati med de sterke og mektige. De fattige og svake ser han ned på, skriver samfunnsgeografen Torkjell Leira i boka «Kunsten å drepe et demokrati – historien om Bolsonaros Brasil».

Leira har tidligere skrevet to bøker om Brasil, den siste i 2020 der han avslørte hvordan helt eller delvis statseide norske bedrifter har investert langt mer i sterkt forurensende næringer i landet enn det Norge har bidratt med for å bevare regnskogen i Amazonas.

I sin nye bok tar Leira for seg landets høyrepopulistiske president, Jair Messias Bolsonaro, som han blant annet spiste frokost sammen med i presidentpalasset under arbeidet med boka.

Leira undersøker også hvordan utviklingen i Brasil har sammenfalt med en internasjonal høyrepopulistisk trend der autoritære ledere kommer til makten og demokratiske institusjoner gradvis bygges ned.

Tropenes Trump

Gjennom lengre opphold i Brasil og ved hjelp av intervjuer og samtaler med folk fra alle samfunnslag i landet tegner Leira et nedslående bilde av utviklingen og et alt annet enn ærerikt portrett av mannen som omtales som Tropenes Trump.

– Bolsonaro forherliger vold og undertrykking. Han har sympati med de sterke og mektige; de fattige og svake ser han ned på. Til sammen viser det en forakt for normer, lover og regler som i siste instans er grunnpilarer for selve demokratiet, skriver han i boka.

– Å spre løgner er en del av hans modus operandi. Han lyver om politiske motstandere. Han lyver om militærdiktaturet. Han lyver om høyesterett. Han lyver om avskoging i Amazonas, skriver Leira.

Bolsonaro benekter blant annet overfor Leira at avskogingen i Amazonas øker og hevder at 90 prosent av regnskogen der er bevart.

– Prosentandelen er 42, ikke 90, som presidenten sier, konstaterer Leira.

Mønster

Leira trekker også fram Bolsonaros mange usanne påstander i forbindelse med koronapandemien, som at Brasil er det land i verden som «har vaksinert mest proporsjonalt».

Videre minner han om at både Facebook, Twitter og Instagram slettet en rekke av Bolsonaros poster under pandemien fordi han spredte falske nyheter om medisiner.

YouTube gjorde det samme da den brasilianske presidenten hevdet at folk som hadde tatt koronavaksine, lettere ville få aids.

Ifølge Leira føyer usannhetene seg inn i et mønster der Bolsonaro til stadighet sprer forvirring og presenterer enkle løsninger.

Hyller diktatorer og torturister

Leira dokumenterer videre hvordan Bolsonaro i full offentlighet har hyllet det brasilianske militærdiktaturet og dets torturister, blant dem oberst Carlos Alberto Brilhante Ustra, og hvordan han til stadighet kommer med skandaløse og nedsettende uttalelser om kvinner, svarte, urfolk og homofile, altså det store flertallet av Brasils 215 millioner innbyggere.

Leira gjengir blant annet Bolsonaros uttalelse om at han heller ønsket en død sønn enn en homofil sønn, samt påstanden om at 90 prosent av barn som adopteres av homofile, ender opp som homofile og prostituerte.

Presten i Bolsonaros hjemby Eldorado, padre Alessandro, forteller i boka hvordan presidentens familie opererer som en mafia i området der de nå eier 70 ulike bedrifter og flere gårder.

Nære bånd til flere av Brasils halvmilitære militser

– Hvordan klarte Jair Bolsonaro å bygge opp dette med lønna som soldat, spør presten retorisk.

Leira dokumenterer også Bolsonaro-familiens nære bånd til flere av Brasils halvmilitære militser, som sprer død og frykt og innkasserer store beløp på kriminell virksomhet.

Sentrale militsledere har i årevis vært i Bolsonaros nære omgangskrets, og han og de tre sønnene hans – som alle er politikere – har gjort alt for å hindre at militsene blir satt under etterforskning og har hedret voldelige militsmedlemmer med takketaler og æresmedaljer, skriver Leira.

Boi, bala og bíblia

Leira forklarer videre hvem som hjalp Bolsonaro til makten i 2018 og som kommer til å gjøre alt for å få ham gjenvalgt til høsten.

De tre mektigste pressgruppene er kjent som «boi, bala og bíblia». Boi betyr okse og representerer landets mektige godseiere, som utgjør den sterkeste lobbygruppen i Brasil.

Bala betyr kule og representerer våpenlobbyen. Brasil er en av verdens største produsenter av håndvåpen og ammunisjon, og siden Bolsonaro ble president har salget eksplodert, konstaterer Leira.

Bíblia betyr bibel og henspiller på evangelisk kristne.

Evangelisk kristne

– Uten de evangeliske kirkenes støtte hadde ikke Jair Bolsonaro blitt valgt til president, slår Leira fast

Bolsonaro fikk 11 millioner flere stemmer fra evangelisk kristne enn det motkandidaten Fernando Haddad fikk, og det var like mange stemmer som han vant valget med.

– Bolsonaro gikk til valg på en ytterliggående konservativ agenda, preget av godseierlobbyens kamp for industrilandbruk og deres fiendtlige innstilling til miljø og urfolks rettigheter. Han støttet våpenlobbyens krav om full bevæpning av befolkningen og de evangeliske kirkenes lobby for strenge religiøse «familie-verdier», skriver Leira.

– Dette ble så koblet med en ytterliggående nyliberal økonomisk politikk, skreddersydd for, og av, landets finanselite. Til slutt supplerte han alt dette med sine egne autoritære og patriotiske holdninger og sin dype fascinasjon for militære regimer. Det er dette som er blitt bolsonarismen, oppsummerer han.

Hater journalister

Brasils president kan utvilsomt også takke sosiale medier for oppslutningen, også det et tydelig fellestrekk med Donald Trump. Begge hater ifølge Leira journalister og foretrekker å kommunisere direkte med velgerne. Da slipper de å bli motsagt og konfrontert med usannheter.

I Brasil har nå 81 prosent av alle over ti år internett hjemme, og brasilianere er også blant dem i verden som bruker mest tid på nettet.

Brasilianere er ifølge en internasjonal studie også mer tilbøyelige til å tro på falske nyheter enn de fleste andre, og alt dette er en gavepakke for populister som Bolsonaro.

Det kan bli svært avgjørende når han i oktober stiller til gjenvalg for fire nye år som Brasils president.