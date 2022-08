Eric Schmitt slår ut skandalebefengte Eric Greitens i Missouri

NTB

Missouris justisminister Eric Schmitt vant tirsdag kampen om å bli republikanernes kandidat ved senatorvalget i Missouri til høsten.

Det var ventet at valget ville bli jevnt, men Schmitt slo med god margin den skandalebefengte tidligere guvernøren Eric Greitens som republikanernes ledelse fryktet skulle vinne.

Greitens ble tvunget til å gå av som guvernør for fire år siden som følge av en sexskandale. To siktelser for kriminell atferd ble henlagt, men i år anklaget hans ekskone ham for voldelig mishandling.

En av de andre republikanerne som Schmitt slo, var David McCloskey, som ble beryktet etter at han og kona truet en Black Lives Matter-demonstrasjon som passerte huset deres, med våpen.

Schmitts demokratiske motkandidat i den normalt konservative staten blir sykepleier og filantrop Trudy Busch Valentine.