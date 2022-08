Sentrumvenstre-partier enig om samarbeid ved valg i Italia

NTB

Det demokratiske partiet i Italia er blitt enig med et lite sentrumsparti om en sentrumvenstre-allianse ved valget i september.

Det post-fascistiske partiet Fratelli d'Italia (Italias brødre) og deres allierte på høyresiden leder på meningsmålingene foran valget.

Den nye gruppen på sentrumvenstre-siden kan utvides med flere småpartier på venstresiden, sa Carlo Calenda, som leder Azione-partiet, da han kunngjorde alliansen med Det demokratiske partiet (PD), det største på venstresiden i Italia.

Venstresiden har vært under press for å bygge en koalisjon med vinnersjanser siden regjeringen til Mario Draghi kollapset i forrige måned.

Fratelli leder

Italias brødre, som har et kristennasjonalistisk og euroskeptisk program, leder på meningsmålingene med 24 prosent, og deres allierte, Silvio Berlusconis Forza Italia og Ligaen til Matteo Salvini, har henholdsvis 7 og 12 prosent.

I en måling som ble offentliggjort mandag, hadde PD 23 prosent, mens Azione med sin partner +Europa hadde 6 prosent.

Foran valget 25. september sliter gjeldstyngede Italia med høy inflasjon og bekymringer omkring energiforsyningen på grunn av krigen i Ukraina.

Vil fortsette Ukraina-støtte

PD og Azione lover å holde fast ved Draghis utenrikspolitikk med full støtte til Ukraina, mens Italias brødres Giorgia Meloni står Ungarns Viktor Orban nær, Berlusconi lenge har vært venn med Russlands president Vladimir Putin, og Salvinis bånd til Russland stadig settes under lupen.

– Valget blir et valg mellom et Italia som er et av Europas store land, og et Italia som er alliert med Orban og Putin, sa PD og Azione tirsdag.

Dagen før PD og Azione ble enige om en allianse, startet Luigi Di Maio, tidligere leder i Femstjernersbevegelsen (M5S), et nytt sentrumvenstre-parti, Sivilt løfte, som åpner for å slutte seg til andre partier til venstre og i sentrum.

Femstjernersbevegelsen var det største partiet etter det forrige valget, men har nå rundt 10 prosent på meningsmålingene og stiller trolig alene i det kommende valget.