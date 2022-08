Mexicos ekspresident Peña Nieto etterforskes for hvitvasking

NTB

Mexicos riksadvokat har innledet etterforskning av landets forrige president Enrique Peña Nieto for korrupsjon og hvitvasking av millioner av dollar.

Etterforskningen starter etter at Mexicos etat for hvitvasking av penger for noen uker siden anklaget ham for å ha fått millioner av dollar som kan ha ulovlig opprinnelse.

I pressemeldingen fra riksadvokatens kontor omtales han bare som Enrique P, men en tjenestemann ved kontoret bekrefter at det dreier seg om ekspresident Peña.

Peña Nieto, som representerte det gamle autoritære PRI-partiet, var Mexicos president fra 2010 til 2018. Han bor nå i Spania og hevdet tirsdag på Twitter at pengene var anskaffet på lovlig vis.

I forrige måned sa sjefen for regjeringens hvitvaskingsetat, Pablo Gómez, at det var en nær forbindelse mellom et selskap tilhørende Peña Nietos familie og et firma som fikk kontrakter med staten til en verdi av 500 millioner dollar mens han var president.

Gómez sier blant annet at Peña Nieto fikk 1,3 millioner dollar fra en slektning som hadde forbindelse til de to selskapene, etter at han var ferdig som president.

Tirsdagens kunngjøring sier også at et spansk byggefirma som har en filial i Mexico, OHL, er involvert i en rekke av anklagene mot Peña Nieto.