Flyet med Nancy Pelosi skal være på vei mot Taiwan

Ifølge en reporter fra New York Times er Nancy Pelosi om bord på et fly fra Malaysia med kurs mot Taiwan. Flyet er klokken 16.11 innenfor Taiwans luftrom.

Over 300.000 personer følger tirsdag ettermiddag flyets rute via nettstedet Flightradar 24, i påvente av et mulig besøk fra Nancy Pelosi til Taiwan.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Klokken 16.14 meldte Flightradar 24 at flyet er innenfor Taiwans luftrom. Flyet skal etter planen lande snart.

Flere tegn tyder på at Pelosi kan være ombord på flyet med navn SPAR19.

«US Air Force» står oppført som operatør og det skal i tillegg ha lettet fra Kuala Lumpur i Malaysia, Pelosis siste kjente tilholdssted.

FØLG PELOSIS FLY DIREKTE HER.

– En av de mest fulgte flyvningene i historien

Nettstedet har ingen informasjon om flyets destinasjon, og det er ikke bekreftet at det er speakeren i Representantenes hus som faktisk er om bord på flyet. Flere Twitter-brukere kommenterer likevel at flyet må være på vei til Taiwan.

Blant dem er New York Times-journalist Paul Mozur:

«Pelosis fly har lettet fra Malaysia og skal være på vei til Taiwan i kveld. Det er en flytur på 4,5 timer. Vil helt sikkert være en av de mest fulgte flyvningene i historien», skriver han på mikrobloggtjenesten, ifølge Nettavisen.

Er ventet å lande klokken 16.20 norsk tid

Mandag siterte CNN taiwanske og amerikanske kilder på at Nancy Pelosi, skal dra til Taiwan tirsdag.

Kinesiske myndigheter kom i går med advarsler om at de «ikke vil sitte stille» om Pelosi dukker opp i Taiwan og har advart USA om å «ikke leke med ilden», ifølge NTB.

Den taiwanske avisen Liberty Times skriver at Pelosi ankommer øynasjonen tirsdag kl. 22.20 lokal tid, som er kl. 16.20 norsk tid. Ryktene er verken bekreftet av amerikanske eller kinesiske myndigheter.