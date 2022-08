Vesten er bekymret over Irans ferske atomvåpen-uttalelser

Irans atomenergisjef sier landet nå har evnen til å bygge atomvåpen, men at de ikke har noen planer om gjøre det.

Det ble forrige uke meldt om at Iran var et lite teknisk skritt unna å produsere atomvåpen.

I dag, tirsdag, bekrefter Mohammad Eslamis, sjefen for Irans atomenergiorgansiasjon, at landet nå har de tekniske ferdighetene til å bli en atommakt, ifølge BBC. Eslami understreker at et atomprogram er ikke på agendaen.

Slike offentlige uttalelser fra topptjenestemenn er likevel sjeldne og vil sannsynligvis forsterke bekymringen over Irans atomprogram, ifølge BBC.

Tiden renner ut

Iran har gjentatte ganger hevdet at atomprogrammet deres er for rent fredelige formål, men verken Vesten eller Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er overbevist.

En avtale mellom USA og Iran fra 2015 satte strenge begrensninger på Irans atomprogram. Men etter at amerikanerne trakk seg fra avtalen i 2018, har atomvåpen-trusselen eskalert.

Iran slo blant annet av overvåkingskameraene ved flere atomanlegg forrige måned som svar på en resolusjon fra Det internasjonale atomenergibyrået. Byrået krevde at Iran fremover måtte samarbeide med FN-inspektører, ifølge Radio Free Europe.

Samtaler for å gjenopprette avtalen har stått på pause siden april og vestlige etterretningseksperter har advart om at tiden holder på å renne ut før Irans atomprogram når et punkt der det ikke kan reverseres.

Kan gjenopplive avtalen

Det kan likevel være håp i sikte for tilhengerne av en Iransk atomavtale.

EUs toppdiplomat Josep Borrells skal nylig har kommet med et forslag om å gjenopplive atomavtalen mellom amerikanerne og Iran. Det iranske utenriksdepartementet skal ha stilt seg positive til forslaget.

– Etter å ha utvekslet meldinger i forrige uke og gjennomgått de foreslåtte punktene, er det en mulighet for at vi i nær fremtid vil kunne komme til en konklusjon om tidspunktet for en ny runde med atomforhandlinger, sier Nasser Kanaani, talsmann for det iranske utenriksdepartementet til Teheran Times søndag.